Superspreaderin verbreitet Coronavirus bei Kneipentour - nun drohen Konsequenzen

Plus Eine 26-Jährige besucht in Garmisch etliche Bars - trotz Corona-Symptomen. Nun ist die Stadt Hotspot. Massentests zeigen, wie viele Menschen infiziert sind. Welche Konsequenzen drohen.

Von Max Kramer

Über das Wochenende waren die Schlangen lang im Corona-Testzentrum am Alpspitz-Wellenbad bei Garmisch-Partenkirchen. 700 Leute, die meisten zwischen 18 und 35 Jahre alt, haben sich dort testen lassen. „Das ist schon eine gewaltige Nummer für uns“, sagt Wolfgang Rotzsche, Sprecher am Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. Er meint die reine Testzahl, die 700, die für eine Marktgemeinde mit rund 27.000 Einwohnern tatsächlich bemerkenswert ist. Genauso gut könnte er aber den Grund dafür meinen, warum sich nun so viele Menschen testen ließen: Es ist der Fall einer 26-Jährigen, die im Verdacht steht, durch ihren Leichtsinn einen ganzen Ort zum Corona-Hotspot gemacht zu haben.

Ende August kehrte die Frau, eine US-Amerikanerin, nach Angaben des Landratsamtes aus ihrem Griechenland-Urlaub nach Garmisch-Partenkirchen zurück. Bald darauf verspürte sie Halsschmerzen und beschloss deshalb, am vergangenen Dienstag einen Corona-Test zu machen. Wegen der Symptome hätte sie bis zum Testergebnis eigentlich in Quarantäne bleiben müssen. Doch stattdessen zog sie noch am selben Abend los und startete eine Kneipentour. Viel deutet darauf hin, dass man die Frau deshalb nun als Superspreaderin bezeichnen kann. Wann, wo und wie sie sich selbst angesteckt hatte, ist noch offen.

Anstieg der Corona-Fälle in Garmisch-Partenkirchen: "Unsicherheit ist groß"

Erste Ergebnisse der rund 1000 Tests, die von Freitag bis Montag in Garmisch-Partenkirchen genommen wurden, sollen am Dienstagnachmittag vorliegen. Von 40 positiven Corona-Fällen, die über das Wochenende in Garmisch-Partenkirchen bekannt wurden, entfallen nach Angaben des Landratsamtes 24 auf das „Cluster Edelweiss“. Das „Edelweiss Lodge and Resort“ ist ein Hotel für US-Soldaten und deren Familien. Die 26-Jährige sei dort angestellt und besuchte demnach die Einrichtung auch am Abend jenes 8. September. Anschließend sei sie in weitere Bars und Kneipen in Garmisch-Partenkirchen gegangen. Offenbar stieg vor allem aufgrund dieser Nacht die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bis Montag auf 55 pro 100.000 Einwohner. Im Landkreis leben etwa 88.000 Menschen. Die Fallzahlen waren dort zuvor eher niedrig gewesen.

„Die Unsicherheit im Ort ist groß“, sagt Ute Leitner, Sprecherin der Marktgemeinde. „Viele bangen, wie es weitergeht, ob die Schulen oder Kitas wieder geschlossen werden. Wir harren der Dinge und hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird.“ Noch am Freitag hatte das Landratsamt angeordnet, die Sperrstunde für die Gastronomie in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen auf 22 Uhr vorzuziehen. In der Öffentlichkeit dürfen sich vorerst nicht mehr als fünf Personen treffen.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Derweil ist eine Diskussion über Konsequenzen für die 26-Jährige entbrannt. Zunächst musste geklärt werden, ob deutsche oder US-amerikanische Behörden für den Fall zuständig sind. Am Montagnachmittag schuf die Staatsanwaltschaft München II Fakten. Oberstaatsanwältin Andrea Mayer erklärte, man ermittle wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Frau: „Was im Raum steht, ist eine mögliche Verletzung der Quarantänevorschriften.“ Der Strafrahmen für fahrlässige Körperverletzung reicht von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft. Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt, Garmisch-Partenkirchen sei ein „Musterfall für Unvernunft“. Dieser Leichtsinn müsse Konsequenzen haben, ein „hohes Bußgeld“ sei sinnvoll. Bislang droht bei Quarantäne-Verstößen eine Strafzahlung von bis zu 2000 Euro.

Der Landshuter Rechtsanwalt Ernst Fricke, Experte für Verwaltungsrecht und Professor an der Katholischen Universität Eichstätt, hält eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung für „durchaus realistisch. Diese Frau war wissentlich eine ernste Gefahr für die Gesundheit anderer Menschen“. Eine Verurteilung hänge im Wesentlichen davon ab, ob zweifelsfrei bewiesen werden könne, dass die Frau tatsächlich für die Infektion der anderen Personen verantwortlich ist. Rechtsanwalt Fricke verweist auf den Fall Nadja Benaissa. Die Ex-Sängerin der Popgruppe No Angels wurde 2010 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Sie hatte, wissentlich mit dem HIV-Virus infiziert, mit mehreren Männern ungeschützten Geschlechtsverkehr, ohne diese darüber zu informieren.

Mutmaßliche Superspreaderin: Landratsamt prüft Hygienekonzepte

Das „Edelweiss Lodge and Resort“ wurde nun für zwei Wochen geschlossen. Das Landratsamt kündigte an zu prüfen, inwiefern in den betroffenen Bars Hygienevorschriften umgesetzt und eingehalten worden seien. Viele Ergebnisse der Tests, die über das Wochenende gemacht worden waren, werden für Dienstag erwartet.

