TV-Duell von Söder und Hartmann heute live in TV und Stream Bayern

Im TV-Duell tritt CSU-Ministerpräsident Markus Söder heute gegen Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen, an. Wo die Übertragung zu sehen ist.

Vor der Landtagswahl in Bayern gibt es heute Abend ein TV-Duell - und zum ersten Mal einen schwarz-grünen Schlagabtausch: Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Bayern, tritt gegen Markus Söder an.

Landtagswahl in Bayern 2018: Wann findet das TV-Duell Söder gegen Hartmann statt?

Zweieinhalb Wochen vor der bayerischen Landtagswahl, die am Sonntag, 14. Oktober, stattfindet, treffen Markus Söder und Ludwig Hartmann im TV-Duell aufeinander. Sendetermin ist Mittwoch, 26. September. Das TV-Duell beginnt um 20.15 Uhr und dauert 60 Minuten.

TV-Duell: Warum trifft Ministerpräsident Söder (CSU) auf Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen?

"Der schwarz-grüne Schlagabtausch wird eine Premiere sein", schreibt der BR auf seiner Homepage. Bei den TV-Duellen vor den vergangenen Landtagswahlen in Bayern standen sich jeweils die Spitzenkandidaten von CSU und SPD gegenüber. Beim ersten TV-Duell 2008 waren es Günther Beckstein und Franz Maget, vor der Landtagswahl 2013 dann Horst Seehofer und Christian Ude.

Warum stellen den Herausforderer dieses Mal die Grünen statt der SPD? Grundlage für diese Entscheidung war die Umfrage BR-BayernTrend von infratest dimap vom 12. September, bei dem die Grünen mit 17 Prozent klar vor den drittplatzierten Parteien (SPD, Freie Wähler und AfD) mit je elf Prozent liegen.

Markus Söder trifft auf Ludwig Hartmann: Wo läuft das TV-Duell zur bayerischen Landtagswahl im TV?

Das TV-Duell zwischen Söder und Hartmann wird am Mittwoch, 26. September, vom BR ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr stellen sich die beiden Kandidaten für die Landtagswahl in Bayern live den Fragen von BR-Chefredakteur Christian Nitsche. Das TV-Duell wird mit Untertiteln für Gehörgeschädigte übertragen.

TV-Duell live im Stream: Söder gegen Hartmann online verfolgen

Das TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern 2018 wird auch online übertragen: Der BR zeigt das Duell live im Stream. Wer am Mittwoch, 26. September, um 20.15 Uhr keine Zeit hat, das TV-Duell live zu verfolgen, kann es sich anschließend in der BR-Mediathek anschauen. Die BR-Mediathek können Sie auch als App herunterladen (hier für Android und hier für iOS).

Landtagswahl 2018: Worum geht es im TV-Duell zwischen Markus Söder und Ludwig Hartmann?

Am 14. Oktober 2018 findet die Landtagswahl in Bayern statt. Zweieinhalb Wochen vorher wird BR-Chefredakteur Christian Nitsche die beiden Kontrahenten mit Fragen löchern. Konkret geht es im TV-Duell zwischen Markus Söder und Ludwig Hartmann um diese Fragen: Wie sieht die Bilanz der Landesregierung aus? Wo würde Ministerpräsident Söder in einer weiteren Amtszeit die Schwerpunkte setzen? Wie sieht der politische Gegenentwurf der Grünen aus? Bei welchen Themen gibt es die größten Differenzen – und gibt es Gemeinsamkeiten?

Nach TV-Duell CSU gegen Grüne: BR strahlt "Fünf-Kampf" aus

Zwei Tage nach dem TV-Duell zwischen Markus Söder und Ludwig Hartmann strahlt der BR einen "Fünf-Kampf" aus. Am Freitag, 28. September, duellieren sich live im TV die Spitzenvertreter aller weiteren Parteien, die dem aktuellen BayernTrend zufolge Chancen haben, in den Landtag einzuziehen: Neben SPD, Freien Wählern und AfD (mit je elf Prozent) sind das die FDP und die Linke, die in der Umfrage bei je fünf Prozent lagen. Der "Fünf-Kampf" wird um 20.15 Uhr im live im BR-Fernsehen ausgestrahlt sowie online im Stream und dauert bis um 21.45 Uhr.

Die Moderation übernehmen Christian Nitsche und Ursula Heller. Sie wollen wissen: Wie reagieren Bayerns Spitzenkandidaten und Politiker auf das TV-Duell zwischen Markus Söder und Ludwig Hartmann? Mit welchen Gegenentwürfen wollen sie die bayerischen Wähler vor der Landtagswahl 2018 überzeugen? Wo sehen sie ihre eigenen Stärken, wo Schwachpunkte bei den Parteien, mit denen sie konkurrieren? Und: Welche Bündnisse wollen sie nach der Wahl anstreben? (sli)

