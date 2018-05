vor 26 Min.

TV-Richter Alexander Hold heiratet seine Pia Bayern

Im historischen Rathaus in Kempten gaben sich Pia und Alexander Hold das Ja-Wort.

Das Urteil lautet: Hoffentlich lebenslänglich. In Kempten hat TV-Richter Alexander Hold seiner Pia das Ja-Wort gegeben. Zum Rathaus ging's im Oldtimer.

Seit fünf Jahren treten sie gemeinsam auf – am Samstag gaben sich Fernsehrichter Alexander Hold und seine Lebensgefährtin Pia Große-Vehne in Kempten das Ja-Wort. Freunde und Familie waren dabei, als Hold, 56, und seine neun Jahre jüngere Frau in einem Mercedes SL Baujahr 1962 vorfuhren. Für die Braut ist es die erste Ehe, für Hold die zweite.

Die Lehrerin aus dem Münsterland, die im familieneigenen Logistikbetrieb bei Stuttgart arbeitet, begleitete Hold, bekannt durch Fernsehsendungen wie „Richter Alexander Hold“, zuletzt nicht nur privat, sondern stand auch an seiner Seite, als der Freie-Wähler-Politiker für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte. „Eine tolle Frau“ sagt Hold über Frau Hold. Und als bei der Trauung „Una Mattina“, der Filmsong aus „Ziemlich beste Freunde“ erklang, schaute sich das Paar lange zärtlich in die Augen.

Nur eines hätte Hold an diesem Tag gerne noch getan: seine Frau zu Hause über die Schwelle getragen. Doch da machten ihm seine Schmerzen einen Strich durch die Rechnung. Denn beim Mountainbiken hat sich der frischgebackene Ehemann die Rippen gebrochen. (be)

