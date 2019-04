vor 38 Min.

Täter hätte ausreisen müssen

Donauwörth: Neue Details zu Messerangriff

Mehrere Tage nach der Bluttat in Donauwörth, bei der ein 33-jähriger Afrikaner ein benachbartes Ehepaar mit dem Messer niedergestochen hat, werden immer mehr Details bekannt.

So soll es vor der eigentlichen Tat zunächst einen Streit gegeben haben. Zwei Zeugen hatten wohl versucht, schlichtend einzugreifen, konnten aber nicht verhindern, dass der Mann aus Guinea den 49-jährigen Familienvater tödlich verletzte und auch die 43-jährige Ehefrau massiv attackierte. Das Schockierende: Der siebenjährige Sohn des Ehepaars hat das Verbrechen wohl aus nächster Nähe miterlebt. Nachbarn zogen den Buben weg. Er und seine ebenfalls schulpflichtige Schwester wurden vom Kriseninterventionsteam im Landratsamt betreut.

Der 33-jährige Täter kam nach Informationen unserer Zeitung im Jahr 2001 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Sein Antrag auf Asyl wurde abgelehnt, doch er blieb in Donauwörth. Durch die Geburt seiner drei Kinder in den Folgejahren erhielt er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und konnte seinen Lebensunterhalt verdienen. Das tat er bis zum November 2018 bei einem Großunternehmen in der Region. Er war Lagerarbeiter. Nachdem er seinen Führerschein abgeben musste, war er krankgeschrieben. Danach erschien er nicht mehr zur Arbeit. Arbeitslosengeld erhielt er keines. Bei den Behörden war er mehrmals negativ aufgefallen.

Seine Opfer stammen beide aus Indien, lebten aber bereits seit 18 Jahren in Deutschland. Der getötete Vater war Ingenieur bei Airbus Helicopters und hatte seit einem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Anteilnahme im Werk in Donauwörth ist groß. „Der Tod von Herrn P. erfüllt uns mit Trauer und Betroffenheit“, heißt es in einer Stellungnahme.

Der Fall sorgt auch im Heimatland der Opferfamilie für Schlagzeilen. Wie die Indian Times berichtet, hat sich die indische Außenministerin darum bemüht, dass die Angehörigen ein Visum erhalten, um schnell nach Deutschland reisen zu können. (fene, wwi)

Themen Folgen