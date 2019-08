vor 26 Min.

Täter sprengen Geldautomat in Innenstadt - Großfahndung mit Hubschraubern

Zwei Unbekannte haben einen Geldautomaten in der Memminger Innenstadt gesprengt. Laut Polizei flüchteten die Männer, eine Großfahndung wurde eingeleitet.

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in einer Memminger Bank einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, konnten die Männer dabei allerdings keine größere Menge an Bargeld an sich bringen. 70 Polizisten sind in Memmingen im Einsatz, es wird unter anderem mit zwei Hubschraubern nach den Tätern gesucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von zwei Tätern aus. Der betroffene Geldautomat stand im Vorraum einer Bank am Weinmarkt in der Memminger Innenstadt. Zum genauen Tathergang und zur Frage, wieso die Männer keine nennenswerte Beute machen konnten, gibt es derzeit keine Informationen.

Unbekannte hatten versucht, mithilfe einer Sprengung Geld aus einem Automaten in der Commerzbank am Memminger Weinmarkt zu erbeuten. Bild: Uwe Hirt

Bankautomat in Memmingen gesprengt: Täter flüchten getrennt

Nach der Tat flüchteten die mutmaßlichen Täter. Einer der beiden Männer rannte zu Fuß in Richtung Königsgraben. Nach Polizeiangaben war er komplett dunkel gekleidet und trug eine schwarze Skimaske mit silbernem Streifen am Hinterkopf. Ein weiterer Mann flüchtete mit einem dunklen Auto, möglicherweise einem älteren Audi A4, in unbekannte Richtung. Der Wagen trug das Kennzeichen SIM, das für den Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz steht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen übernommen. Aktuell wird noch nach den Tätern gefahndet. (AZ)

