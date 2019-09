vor 17 Min.

Tag des offenen Denkmals 2019 in Bayern und Augsburg

Beim Tag des Offenen Denkmals 2019 werden zahlreiche Sehenswürdigkeiten für die Öffentlichkeit zugänglich sein, etwa die Wassertürme am Roten Tor in Augsburg.

Am 8. September 2019 können Besucher beim Tag des Offenen Denkmals besondere Sehenswürdigkeiten betreten. Die Denkmäler in Bayern und Augsburg in der Übersicht.

Am Tag des Offenen Denkmals können Interessierte dort hineinschauen, wo sonst die Türen verschlossen sind. Zahlreiche Denkmäler und historische Einrichtungen in ganz Deutschland öffnen am 8. September ihre Türen. Hier finden Sie eine Übersicht über den Tag des Offenen Denkmals.

Tag des Offenen Denkmals 2019: Viele Aktionen in Bayern und Augsburg

Das Motto des "Tag des Offenen Denkmals 2019" lautet „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Koordiniert wird der Aktionstag am 8. September von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Nahezu alle bayerischen Städte und Landkreise beteiligen sich am Tag des offenen Denkmals. In München werden beispielsweise spezielle Stadtführungen angeboten, außerdem öffnen etwa die Alte Münze und die Alte St.-Georgs-Kirche.

Augsburg ist beim Tag des Offenen Denkmals 2019 ebenfalls mit einigen Attraktionen vertreten. Ein Auszug des Angebots in der Übersicht:

Altstadttour vom Roten Tor zum Augustusbrunnen

Bahnpark Augsburg

Bastion Lueginsland

Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus Leitershofen

Diözesanmuseum St. Afra

Dom Mariä Heimsuchung

Jakobspfründe

Ehem. Schlacht- und Viehhof – Bio-Bäckerei Schubert

Ehem. Stadtarchiv

Wassertürme am Roten Tor

uvm.

Eine ausführliche Auflistung mit allen Denkmälern und Aktionen in Augsburg sowie zu Öffnungszeiten und Terminen finden Sie hier.

Tag des Offenen Denkmals 2019 im Kreis Augsburg: Alle Veranstaltungen und Termine

Auch im Landkreis Augsburg nehmen viele Gemeinden am Tag des Offenen Denkmals teil, hier eine Übersicht über die Denkmäler:

Adelsried, Autobahnkirche Maria Schutz der Reisenden

Dietkirch, St. Johannes Baptist

Dinkelscherben, St. Simpert

Hainhofen, St. Stephanus

Leitershofen, Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus

Neusäß, St. Thomas Morus

Oberschönenfeld, Zisterzienserinnen-Abteikirche Mariä Himmelfahrt

Schwabmünchen, Alte Mälzerei

Steinekirch, Burgruine Wolfsberg

Thierhaupten, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege im Kloster

Thierhaupten, Kloster

Thierhaupten, Klostermühlenmuseum

Ustersbach, ehemaliger Pfarrhof

Wollishausen, ehemalige Schule

Einen detaillierten Überblick über alle Veranstaltungen zum Tag des Offenen Denkmals 2019 in Bayern finden Sie hier. (AZ)

