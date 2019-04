19.04.2019

Tanzverbot in Bayern: Die Regeln für heute an Karsamstag

Das Tanzverbot in Bayern ist nicht unumstritten. Dennoch gilt es - vor allem in den Tagen vor Ostern.

Alle Jahre wieder ... herrscht Tanzverbot in Bayern. Auch 2019 gibt es etliche "Stille Tage", an denen nicht gefeiert werden darf, darunter heute an Karsamstag.

Stille Tage mit Tanzverbot setzen auch 2019 wieder der Feierlaune iin Bayern Grenzen. Gleich neun Termine gelten als "Stille Tage", an denen Feste, Feiern und Konzerte im Freistaat verboten sind. Darunter sind der anstehende Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag. Auch Sportveranstaltungen sind an mehreren Tagen untersagt

Wann ist 2019 Tanzverbot in Bayern? Hier der Überblick.

Stille Tage mit Tanzverbot in Bayern 2019: Auch Karsamstag heute

Aschermittwoch (Mittwoch, 6. März 2019)

Gründonnerstag (Donnerstag, 18. April 2019)

Karfreitag (19. April 2019): Am Karfreitag ist jede Art von Musikdarbietung in Räumen mit Schankbetrieb ausnahmslos verboten.

Karsamstag (Samstag, 20. April 2019)

(Samstag, 20. April 2019) Allerheiligen (Freitag, 1. November 2019)

(Freitag, 1. November 2019) Volkstrauertag (Sonntag, 17. November 2019)

(Sonntag, 17. November 2019) Totensonntag (Sonntag, 24. November 2019)

(Sonntag, 24. November 2019) Buß- und Bettag (Mittwoch, 20. November 2019)

(Mittwoch, 20. November 2019) Heiliger Abend (Dienstag, 24. Dezember 2019)

Welche Regeln gelten an Tagen mit Tanzverbot in Bayern?

Geregelt sind die Stillen Tage im bayerischen "Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage", kurz Feiertagsgesetz (FTG). Dieses besagt, dass öffentliche "Unterhaltungsveranstaltungen" an Stillen Tagen nur dann erlaubt sind, wenn der ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind erlaubt, lediglich am Karfreitag und am Buß- und Bettag sind auch sie verboten.

Strengstes Tanzverbot in Bayern gilt am Karfreitag, an dem in Lokalen nicht einmal Musik gespielt werden darf.

Das Tanzverbot beginnt an Stillen Tagen morgens um 2 Uhr, am Karfreitag und am Karsamstag um Mitternacht, und am Heiligen Abend um 14 Uhr, es endet jeweils um Mitternacht. An den übrigen gesetzlichen Feiertagen im Freistaat sind die Regelungen nicht so streng. Auch ein Tanzverbot gilt an diesen Tagen nicht.

An diesen gesetzlichen Feiertagen in Bayern ist kein Tanzverbot

1. Januar - Neujahr

6. Januar - Heilige Drei Könige

Ostermontag

1. Mai - Tag der Arbeit

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Fronleichnam

3. Oktober - Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember - Erster Weihnachtstag

26. Dezember - Zweiter Weihnachtstag

Zwei weitere Feiertage (Lesen Sie auch: Wann ist der nächste Feiertag in Bayern? ) gelten nur in bestimmten Regionen Bayerns. Mariä Himmelfahrt am 15. August wird nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung gefeiert, das Hohe Friedensfest am 8. August bekanntlich nur in der Stadt Augsburg. Beides sind zwar gesetzliche Feiertage, aber keine offiziellen stillen Tage. (AZ)

Themen Folgen