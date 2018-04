vor 32 Min.

Taschendiebe bestehlen Tourist am Hauptbahnhof Bayern

Am Münchner Hauptbahnhof haben Polizisten zwei Taschendiebe aus Bulgarien festgenommen.

Taschendiebe haben einen Touristen am Münchner Hauptbahnhof erst umarmt und dann bedrängt, um ihn zu bestehlen. Die Polizei nahm die Männer fest.

Am Münchner Hauptbahnhof sind am Samstag zwei bulgarische Taschendiebe festgenommen worden. Die beiden 38 und 40 Jahre alten Männer hatten gegen 22.15 Uhr einen Touristen, der in Richtung Goethestraße unterwegs war, angesprochen und anschließend überfallen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Taschendiebe das 39-jährige Opfer zuvor umarmt, um unbemerkt seine Taschen zu untersuchen. Dabei entwendeten die beiden Verdächtigen sein Mobiltelefon, Bargeld und mehrere Schachteln Zigaretten. Als die Polizei nach einem Notruf durch einen Zeugen am Bahnhof eintraf, waren die Verdächtigen bereits in Richtung Schwanthalerstraße unterwegs.

Die Taschendiebe versuchten, den Beamten zu entkommen und warfen das entwendete Mobiltelefon weg. Nach wenigen Metern holte die Polizei die beiden Männer aber ein und fand die restliche Beute bei ihnen. Die Männer erwartet eine Anzeige. (AZ)

