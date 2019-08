vor 17 Min.

Taxi kollidiert mit Polizeibus - Fußgängerin in Lebensgefahr

Ein Taxifahrer übersah laut Polizei ein Einsatzfahrzeug, das über eine rote Ampel fuhr. Durch den Zusammenstoß prallte das Polizeiauto auf eine Fußgängerin.

Nach dem Zusammenprall eines Taxis mit einem Polizeibus in München schwebt eine 84-jährige Fußgängerin in Lebensgefahr. Bei der Kollision der beiden Autos wurde der Wagen der Bundespolizei auf den Gehweg abgelenkt, wo er auf die Fußgängerin prallte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau wurde mehrere Meter weit geschleudert, sie liegt mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Bundespolizeiwagen fuhr am Dienstag wegen eines Notfalls mit Blaulicht und Martinshorn bei rot über eine Kreuzung. Ein Taxifahrer übersah laut Polizei das abbiegende Auto. Ein Gutachten soll den genauen Unfallhergang aufklären. (dpa/lby)

