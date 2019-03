08:38 Uhr

Technisches Problem: Boeing muss in Memmingen vorzeitig landen

Am Sonntagabend war eine Boeing 737-800 aus Portugal dazu gezwungen, vorzeitig auf dem Allgäu-Airport in Memmingen zu landen. 164 Passagiere waren an Bord.

Beim Anflug auf den Allgäu-Airport in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) hat der Pilot einer Ryanair-Maschine einen technischen Defekt gemeldet. Das Passagierflugzeug sei daher am Sonntagabend bei der Landung bevorzugt worden und schließlich normal gelandet, sagte ein Sprecher der Einsatzleitung der Polizei in Kempten. Es sei keine Notlandung gewesen, wie es zunächst in einer Polizeimitteilung hieß. Es gebe keine Verletzten.

Das Flugzeug mit 164 Passagieren kam aus Faro (Portugal). Was genau an der Boeing 737-800 defekt war, sei unbekannt. Der Fall werde nun untersucht, sagte der Polizeisprecher.

Flugzeugabstürze: Probleme mit Boeing 737 Max 8

In den vergangenen Monaten hat es Probleme gegeben bei Flugzeugen des Typs Boeing 737 Max 8. Im Oktober war in Indonesien eine relativ neue Boeing 737 Max 8 der Fluggesellschaft Lion Air abgestürzt; dabei kamen fast 200 Menschen ums Leben. Ermittler vermuten, dass eine von Boeing eigens für die neue Flugzeugreihe entwickelte Steuerungssoftware ein wichtiger Auslöser des Absturzes gewesen sein könnte.

Vor wenigen Tagen ist dann eine Maschine desselben Typs in Äthiopien abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben, darunter auch fünf Deutsche. Nach dem jüngsten Crash erließen Luftfahrtbehörden rund um die Welt daher bis zur Klärung der Unglücksursachen ein Flugverbot für die Boeing 737-Max-Reihe.

Die rund 370 seit 2017 ausgelieferten Flugzeuge müssen daher am Boden bleiben. Boeing will in den kommenden Wochen ein Update für die inzwischen kritisch beäugte Steuerungssoftware an die Airline-Kunden verteilen. (AZ/dpa/lby)

