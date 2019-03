15:25 Uhr

Temperaturen bis 17 Grad: Am Wochenende wird es wieder Frühling

Am Wochenende wird das Wetter wieder besser. Die Menschen in Bayern erwarten Temperaturen von bis zu 17 Grad.

Anfang der Woche löste nasskaltes Wetter das frühlingshafte Wochenende ab. Dieser Trend zieht sich durch die ganze Woche. Am Wochenende wird es wieder wärmer.

Nach dem frühlingshaften Wochenende hat sich das Wetter Anfang der Woche in Bayern wieder verschlechtert. Sonnenstrahlen, blauer Himmel und warme Temperaturen wurden abgelöst von wiederkehrendem Nieselregen, grauen Wolken und Temperaturen knapp über 0 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht sich dieser Trend durch die ganze Woche. Doch am Wochenende dürfen sich die Menschen in Bayern wieder auf besseres Wetter freuen.

Frühlingshaft: Ab Freitag wird es wieder sonnig und warm in der Region

Für Dienstag meldet der DWD noch viele Wolken und gebietsweise Regen. Tagsüber liegen die Temperaturen zwischen vier Grad im Allgäu und 10 Grad im Raum Regensburg. In der Nacht auf Mittwoch setzt sich der Regen gebietsweise fort. Tagsüber soll es immer wieder regnen, vor allem nördlich der Donau. In den Alpen liegt die Schneefallgrenze bei 700 bis 1000 Metern.

Im Alpenvorland ist es meist bewölkt, aber trocken. Am Donnerstag und Freitag folgen dann nur noch örtliche Regenschauer, Nahe der Alpen immer wieder sonnige Phasen, sonst ist es aber weiter bewölkt. Dazu mischt sich örtlich Nebel und Hochnebel. In der Nacht zum Freitag lockern sich die übrigen Wolken zunehmend auf. Tagsüber am Freitag sagt der DWD überwiegend Sonnenschein voraus.

Temperaturen steigen am Wochenende auf bis zu 17 Grad

Auch der Wind lässt im Laufe der kommenden Tage immer mehr nach. Am Dienstag kommt es vor allem im Osten Bayerns zu starkem böigen Wind, ab Mittwoch dann bis zum Ende der Woche meist nur noch mäßiger bis schwacher Wind.

Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen ebenfalls leicht an. Meldet der DWD für Mittwoch und Donnerstag noch Temperaturen zwischen sechs und 13 Grad, sollen sie am Freitag tagsüber auf bis zu 17 Grad ansteigen. Nachts bewegen sich die Temperaturen jedoch weiterhin zwischen -4 und +4 Grad.

Das schöne Wetter vom Freitag soll sich auch in den Tagen danach fortsetzen. Der DWD kündigt Höchsttemperaturen zwischen 14 und 16 Grad an. (AZ)

