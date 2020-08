vor 31 Min.

Test-Panne: Hier sehen Sie die PK mit Markus Söder live im Stream

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml steht nach den Probleme in den Corona-Testzentren für Reiserückkehrer ebenso in der Kritik wie Ministerpräsident Markus Söder.

44.000 Urlauber warten seit Tagen auf ihre Corona-Testergebnisse aus bayerischen Testzentren. Nun treten Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml vor die Presse.

Bayern hat für Reiserückkehrer eigene Testzentren eingerichtet, in denen Sie sich auf das Coronavirus testen lassen können. Doch bei der Zustellung der Ergebnisse gibt es massive Probleme: Am Mittwoch wurde bekannt, dass 44.000 Menschen seit Tagen auf ihre Resultate warten, darunter auch 900 positiv Geteste. Wie die Politik mit dieser Panne umgehen will, darüber informieren Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml heute in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Diese Pressekonferenz können Sie ab 15.30 Uhr hier im Livestream sehen.

Pressekonferenz mit Ministerpräsident Dr. Söder (13.08.20) LIVE: Pressekonferenz mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Die in Gebärdensprache übersetzte und untertitelte Pressekonferenz kann hier verfolgt werden: www.verbavoice.net/player/bayerischestaatskanzlei/ Die Pressekonferenz wird auch auf http://www.youtube.com/bayern live übertragen. Gepostet von Bayern.de am Donnerstag, 13. August 2020

