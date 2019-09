08:19 Uhr

Testen Sie Ihr Wissen: Wären Sie ein guter Feuerwehrmann?

Was muss man als Feuerwehrmann oder -Frau alles drauf haben? Testen Sie ihr Wissen bei uns im Quiz.

Am Wochenende feiern Feuerwehren in Schwaben einen Aktionstag. Wie gut wissen Sie über die Einsätze der Feuerwehr Bescheid? Testen Sie Ihr Wissen bei uns im Quiz.

Von Lisa Gilz

Zahlreiche Feuerwehren feiern am 21. und 22. September einen Feuerwehr-Aktionstag und öffnen dabei die Türen ihrer Einsatzzentralen. Dabei möchte der Bezirksfeuerwehrverband Schwaben den Menschen in der Region der Arbeit der Einsatzkräfte näher bringen - und natürlich potenziellen Nachwuchs für die ehrenamtliche Tätigkeit begeistern.

Feuerwehr-Quiz: Wie würden Sie sich bei der Feuerwehr machen?

Aber was muss man als Feuerwehrmann eigentlich wissen? Die Feuerwehr ist für viele Bereiche zuständig. Brände zu löschen ist nur einer von vielen Fähigkeiten, die ein Feuerwehrmann drauf haben muss. Die Feuerwehr muss auch Gefahrgut sichern oder die Personenrettung an Unfällen übernehmen. Könnten Sie diese Aufgaben bewältigen? Wir haben Ihnen in unserem Quiz ein paar knifflige Aufgaben gestellt - könnten Sie sie lösen? Wären Sie ein guter Feuerwehrmann?

Sie wollen bei unserem Gewinnspiel mitmachen? Die Feuerwehr mit dem besten Bild vom schwäbischen Feuerwehr-Aktionstag erhält von uns 300 Euro für ein Feuerwehrfest. Hier gibt es alle Infos zu unserem Bildervoting: Schicken Sie uns Ihre Bilder vom Schwäbischen Feuerwehr-Aktionstag!

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen