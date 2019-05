vor 2 Min.

Tief "Axel" bringt heftigen Regen und Hochwasser-Gefahr nach Bayern

Gewitter und heftige Regenfälle haben Einsatzkräfte vielerorts in Bayern in Alarmbereitschaft versetzt.

Heftige Regenfälle haben in Bayern für steigende Pegelstände und Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Auch die Bahn hat mit dem Wetter zu kämpfen.

Tief "Axel" hat Bayern in der Nacht auf Dienstag heftige Regenfälle beschert. Im Alpenvorland seien bis zu neun Liter Regen pro Stunde gefallen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Bis zum Mittwochmorgen müsse dort weiter mit heftigen Regenfällen gerechnet werden. Was eine Expertin zum Dauerregen sagt, lesen Sie hier.

DWD warnt vor teils extremen Unwettern in der Region

Für fast alle bayerischen Landkreise hat der DWD am Dienstagmorgen Unwetterwarnungen herausgegeben. Nur im äußersten Ostbayern liegen keine Warnungen vor. Im Norden der Region Schwaben gelten Unwetterwarnungen (Stufe 3), im Süden warnen die Meteorologen sogar vor extremem Unwetter mit ergiebigem Dauerregen (Stufe 4).

Vor extremem Unwetter der Stufe 4 wird in den Landkreisen Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu, Neu-Ulm und Unterallgäu gewarnt sowie in den kreisfreien Städten Memmingen und Kaufbeuren. Unwetterwarnungen gelten derzeit zudem für Stadt und Landkreis Augsburg sowie für die Kreise Günzburg, Aichach-Friedberg, Dillingen, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen.

Aktuelle Unwetterwarnungen für Ihren Landkreis finden Sie immer aktuell hier auf der Seite des deutschen Wetterdienstes.

Unwetter in Bayern: Tief Axel bringt heftigen Regen und Chaos im Verkehr

Starkregen hatte schon am Montagnachmittag für Stau auf der B17 gesorgt. Weil ein Gulli verstopft war, floß das Wasser nahe der Ausfahrt zum Nestackerweg nicht mehr richtig ab. Die Feuerwehr rückte an, suchte nach dem Gulli und öffnete ihn. Allerdings staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Zeitweise reichte der Rückstau bis zur Autobahn A8 und bis zur Messe.

Zu flächendeckenden Großeinsätzen kam es nach ersten Mitteilungen der Behörden nicht. In mehreren Gemeinden seien Keller vollgelaufen oder Straßen vorübergehend gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Auch Einschränkungen im Bahnverkehr gibt es wetterbedingt seit Montagabend.

Auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm kam es am Dienstagmorgen zu einer wetterbedingten Störung. Deshalb fahren derzeit keine Züge zwischen Dinkelscherben und Burgau. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Wie lange die Sperrung dauert, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Auch die Bahnstrecke München-Garmisch-Partenkirchen ist von einer wetterbedingten Störungen betroffen. Die Loisach ist über die Ufer getreten und hat Felder, aber auch Teile der Bahnstrecke überflutet. Zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen ist die Bahnstrecke komplett gesperrt. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen eingerichtet.

Hochwasser im Allgäu: Wangen setzt Hochwasser-Einsatzplan in Kraft

Im Allgäu ordneten die Behörden den Aufbau einer Hochwasserschutzwand an, daraufhin musste die Bahn zwischen Kempten und Immenstadt eine Bahnstrecke sperren. Wann die Sperrung aufgehoben werden konnte, war am Dienstagmorgen noch nicht absehbar. Auch die Bahnstrecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf ist am Dienstagmorgen gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr steht für Reisende zur Verfügung.

Die Stadt Wangen im baden-württembergischen Allgäu löste in der Nacht Hochwasseralarm aus. Der Fluss Obere Argen, der durch die Stadt fließt, habe den Auslösepegel für den Alarm von 2,30 Metern um 1.30 Uhr überschritten, sagte ein Stadtsprecher. Am frühen Dienstagmorgen stand das Wasser bei 2,70 Metern. Ab einem Wasserpegel von etwa 2,80 Meter würde der Fluss großflächig über die Ufer treten. Die Behörden setzten einen Hochwasser-Einsatzplan in Kraft, verteilten Sandsäcke und richteten ein Bürgertelefon sowie einen Liveticker ein.

Am Montagabend kam auf der Autobahn 6 bei Aurach (Landkreis Ansbach) ein 44 Jahre alter Autofahrer ums Leben, als sein Auto auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet, in einen Wald geschleudert wurde und dort zwischen zwei Bäumen eingeklemmt wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.

In diesen Gebieten droht in Bayern Hochwasser

Der anhaltende Regen sorgte für hohe Pegelstände in mehren Flüssen und Bächen. Unter anderem die Illach und die Ammer erreichten in der Nacht die Meldestufe 3 von 4, bei der Überflutungen einzelner bebauter Grundstücke oder vereinzelte Verkehrseinschränkungen zu erwarten sind.

Hochwasser-Warnungen für bebaute Gebiete (Meldestufe 3) gelten laut Hochwasser-Nachrichtendienst derzeit in den oberbayerischen Landkreisen Weilheim-Schongau, Miesbach sowie für Stadt und Landkreis Rosenheim.

In ganz Bayerisch-Schwaben muss zudem mit Ausuferungen und Überschwemmungen (Meldestufe 2) gerechnet werden. In den nördlichen oberbayerischen Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt liegt derzeit eine Vorwarnung vor Hochwasser vor.

Örtlich hatten Meteorologen sogar mit Pegelständen der höchsten Warnstufe gerechnet, die wurden bis zum frühen Morgen allerdings nicht erreicht. (dpa/AZ)

