Ausgebüxte Kuh getötet: Zwei weitere verschwunden

Eine ausgebüxte Kuh ist in Oberfranken von einem Jäger getötet worden.

Das Tier drohte auf eine Autobahn zu laufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bereits am Donnerstag sollen drei Rinder den Angaben zufolge einen Bretterzaun bei Münchberg (Landkreis Hof) niedergetrampelt haben und geflohen sein. Donnerstag und Freitag wurden die Tiere demnach zwar häufiger gesehen, konnten aber nicht eingefangen werden. Am Samstagmorgen wurde eine der Kühe vom Jäger getötet, wie die Polizei mitteilte. Die beiden anderen seien noch nicht eingefangen worden. Laut Polizei wurden sie seit Samstag nicht mehr gesehen. Bei der Suche waren Drohnen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

