Tiere

07:30 Uhr

Greifvogel mit Imageproblem: Der Bartgeier ist zurück

Plus Der Bartgeier kehrt nach Bayern zurück. Mehr als 100 Jahre nach seiner Ausrottung. Experte Daniel Hegglin erklärt, was den Vogel und seine Wiederansiedlung so besonders macht.

Von Markus Wanzeck

Der Bartgeier kehrt nach Deutschland zurück – nach mehr als 100 Jahren. Im Nationalpark Berchtesgaden in einer Felsnische hoch droben über dem Klausbachtal sollen am Donnerstag zwei junge Geier aus einer spanischen Aufzuchtstation ausgewildert werden. Herr Hegglin, wie erfolgversprechend ist die Auswilderung?