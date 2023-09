Känguru Willi aus Hofer Zoo ausgebüxt

Der Zoo Hof vermisst seit dem Wochenende das Känguru Willi.

Das Tier sei seitdem mehrmals gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Es ist bisher nicht gelungen, es einzufangen." Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Der Zoo schrieb auf Instagram, dass das graubraune Känguru-Männchen Willi am Samstagmorgen nicht mehr im Gehege gewesen sei. Wie das etwa 70 Zentimeter große Tier den Zoo verlassen konnte, sei noch in Klärung. "Da das Tier von Blättern und Gras lebt, befindet es sich momentan nicht in der Gefahr des Verhungerns, einzig die Beutegreifer in der Natur könnten ihm gefährlich werden."

Wer das Känguru sehe, soll es nur aus der Ferne beobachten und die Polizei verständigen, bat der Zoo im bayerischen Oberfranken. "Bitte unterlassen Sie Suchen auf eigene Faust, dies würde das Tier nur noch weiter unnötig stressen."

Entlaufene Kängurus wurden in den vergangenen Jahren immer mal wieder in Bayern gemeldet. Zuletzt war im Sommer das Känguru-Männchen Toni aus dem Gehege eines Hotels im Bayerischen Wald ausgebüxt. Mit einer Spur aus Leckereien konnten die Besitzer es nach mehreren Wochen schließlich in sein Gehege zurücklocken.

(dpa)