Immer mehr verletzte Igel brauchen Hilfe

Plus Igel zählen zu den besonders geschützten Tierarten. Doch Mähroboter werden zunehmend zur Gefahr für sie. Wie sich eine 82-jährige Seniorin aus Neusäß um Igel kümmert.

Hannelore Pentenrieder aus Neusäß (Kreis Augsburg) setzt sich noch lange nicht zur Ruhe. „Wir machen weiter bis es nicht mehr geht“, sagt sie. Unermüdlich rettet die 82-Jährige zusammen mit Ehemann Karl-Heinz Igel vor dem wohl sicheren Tod – und das seit mittlerweile fast 30 Jahren. Als Ehrenamtliche zieht sie die stacheligen Tiere auf, zum Beispiel, wenn sie schwer verletzt oder die Jungtiere ohne Mutter sind. Dazu hat Pentenrieder den Verein Igelhilfe Schwaben ins Leben gerufen und in ihrem Keller ein Igel-Krankenhaus eingerichtet. In zahlreichen Holzboxen können die Igel solange verweilen, bis sie fit und stark genug für die Natur sind oder vom Igel-Finder abgeholt und weiterversorgt werden.