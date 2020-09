15:51 Uhr

Til Schweiger dreht neuen Film in der Kaufbeurer Altstadt

In kurzer Zeit hat sich dieser leer stehende Laden in der Kaiser-Max-Straße in ein Juweliergeschäft verwandelt. Kaufen kann man dort allerdings nichts. Die Räume dienen als Drehort für einen Film, bei dem Til Schweiger Regie führt.

Am Dienstag starten die Dreharbeiten für den neuen Film von Til Schweiger in Kaufbeuren. Worum es in "Die Rettung der uns bekannten Welt" geht.

Am Dienstag führt Til Schweiger (56) selbst Regie am Set und steht auch vor der Kamera. Gedreht wird in der Kaufbeurer Altstadt: Seit dem Auszug der Firma Geyrhalter hat das Anwesen in der Kaiser-Max-Straße 15 in Kaufbeuren schon etliche vorübergehende Nutzungen gefunden. Es war „Haus der Demokratie“, Ort von Kunstausstellungen und Diskussionen und auch Spielort des Filmzeit-Festivals. Am Dienstag werden die Räume nun zum Filmset.

Schweiger dreht für "Die Rettung der uns bekannten Welt"

Kein Geringerer als Til Schweiger dreht in der kommenden Woche dort Szenen für seinen nächsten Kino-Streifen. Dafür kommt der bekannte Schauspieler und Produzent auch selbst in die Wertachstadt. Schließlich führt er bei dem Filmprojekt mit dem Titel „Die Rettung der uns bekannten Welt“ nicht nur Regie, sondern übernimmt auch eine Rolle vor der Kamera. Nachdem die Handwerker einer Spezialfirma in den vergangenen Tagen bereits den Laden im Erdgeschoss des Anwesens in ein Juweliergeschäft verwandelt haben, rückt in den nächsten Tagen das Filmteam an.

Kann man bei den Dreharbeiten in Kaufbeuren zusehen?

Nein. Wegen des dicht gedrängten Drehplans und zum Schutz vor Corona werde das Filmset aber strikt abgeriegelt, kündigt die Produktionsfirma an. Wegen der Dreharbeiten sind die Kaiser-Max-Straße sowie die Sedanstraße ab Ecke Ludwigsstraße am Dienstag, 22. September, ab 6 Uhr morgens gesperrt. Spätestens ab 20 Uhr soll der Verkehr an diesem Tag wieder fließen können.

Wer spielt bei dem Film mit?

Neben Til Schweiger werden in dem neuen Film auch seine beiden Töchter Lilli (22) und Emma (17) vor der Kamera stehen. Emma stand schon häufig mit ihrem Papa vor der Kamera - unter anderem in den Filmen „Zweiohrküken“, „Kokowääh“ oder „Honig im Kopf“. Die ältere Schwester Lilli drehte mit Papa Til unter anderem die Filme "Klassentreffen 1.0" und "Die Hochzeit".

Eine weitere Rolle übernimmt Emilio Sakraya (24): Der Teenie-Schwarm ist unter anderem aus den "Bibi und Tina"-Filmen bekannt.

Inhalt: Worum geht es in "Die Rettung der uns bekannten Welt"?

Der Film handelt von dem jungen Mann Paul, der unter einer bipolaren Störung leidet. Nach dem Tod seiner Mutter begeht er einen Selbstmordversuch und wird in ein Therapiezentrum eingeweisen.

Dort trifft er Gleichaltrige, die ebenfalls mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Dort lernt er Toni, kennen in die er sich verliebt. Gemeinsam wollen die beiden in einer manischen Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Klinik türmen.

Das Drehbuch schrieb Schweiger mit dem Kabarettisten Lo Malinke. Bei "Die Rettung der uns bekannten Welt" soll es sich um eine Tragikkomödie halten. Wann der neue Schweiger-Film in die Kinos kommt, ist noch unklar. (AZ)

