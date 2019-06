Tirol sperrt Landstraßen für Reiseverkehr

"Isle of Summer" 2019

"Isle of Summer"-Festival 2019: Line-Up, Tickets, Spielplan

Das Elektro-Festival "Isle of Summer" 2019 findet am kommenden Wochenende in München statt. Alle Infos zu Line-Up, Tickets, Programm und Künstlern im Überblick.

Ammersee

79-Jährige nach Schwimmen im Ammersee vermisst

Eine Frau ist am Mittwoch vom Schwimmen im Ammersee bei St. Alban nicht zurückgekehrt. Trotz langer Suche mit Tauchern und Hubschraubern am Mittwoch und am Donnerstagvormittag bleibt sie vermisst.

Lebensmittelverbrauch

Bayerns Einzelhandel entsorgt jährlich 99.000 Tonnen Lebensmittel

Jährlich werden allein in Bayern mehrere Tausend Tonnen Lebensmittel in den Müll geworfen. SPD-Politiker von Brunn will dem mit einem Verbot entgegen wirken.