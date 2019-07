vor 18 Min.

Tödlicher Badeunfall im Bodensee

Ein 52-jähriger Mann ist beim Schwimmen im Bodensee ertrunken. Anwohner zogen ihn aus dem Wasser - doch der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Eine Schwimmerin hat am Donnerstagmorgen einen leblosen Mann nahe des Bodensee-Ufers in Nonnenhorn entdeckt. Sie rief um Hilfe und zog den Mann zusammen mit einem Anwohner aus dem Wasser. Der verständigte Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 52-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, das er in den frühen Morgenstunden zum Schwimmen gegangen war und dort in Folge gesundheitlicher Probleme ertrunken ist. (AZ)

In unserem Podcast erzählt ein Retter der Wasserwacht von seiner Arbeit – und wie er dramatische Einsätze verarbeitet.

Themen Folgen