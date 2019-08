vor 17 Min.

Tödlicher Unfall: Frau (82) wird von Tram überfahren

Tragischer Unfall in München: Eine 82 Jahre alte Frau überquerte die Straße vor einem Tram unvermittelt. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen.

Eine 82-jährige Frau ist am Dienstag in München von einer Straßenbahn angefahren worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Die Feuerwehr teilte mit, die Seniorin habe am Morgen eine Straße im Süden der Stadt sowie das dortige Gleisbett unvermittelt überquert. Die Tram habe die Frau ungebremst erfasst.

Passanten trugen die Schwerverletzte zu einem Grünstreifen neben der Fahrbahn, ein Notarztwagen fuhr sie in eine nahegelege Klinik. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. (dpa/lby)

