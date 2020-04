15:34 Uhr

Tödlicher Unfall: Mann von Traktor überrollt

In Bischofsmais ist ein 68-Jähriger von seinem Traktor überrollt worden. Er wurde schwer verletzt neben seinem Fahrzeug gefunden.

Ein Landwirt ist von seinem Traktor überrollt worden und später aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben. Der 68-Jährige kam am Dienstag in einem Krankenhaus ums Leben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag in der Nähe seines Anwesens in Bischofsmais (Landkreis Regen) schwer verletzt neben seinem Traktor gefunden. Ermittlungen ergaben, dass er von dem Traktor überrollt wurde. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er wenige Tag später verstarb. (dpa/lby)

