vor 16 Min.

Tödlicher Zugunfall in München

In der Nacht zum Sonntag starb ein Mann nach einem Zusammenstoß mit einem Güterzug.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug in München ist ein Mann ums Leben gekommen. Er habe sich im Stadtteil Johanneskirchen im Gleisbereich des S-Bahnhofs aufgehalten, als ein Güterzug passierte, teilte die Polizei am Montag mit. Durch den Zusammenstoß starb der Mann in der Nacht zum Sonntag noch vor Ort. Das Münchner Unfallkommando ermittelt. (dpa/lby)

Themen folgen