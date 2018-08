vor 38 Min.

14-Jähriger von Zug getötet: Wie konnte das passieren?

Ein 14-Jähriger wird in Schrobenhausen von einem Zug erfasst und getötet. Er war auf einem Trampelpfad unterwegs - der offenbar schon lange bekannt ist.

Von Michael Böhm

Trauer und Fassungslosigkeit sind groß am Tag nach dem tödlichen Zugunglück in Schrobenhausen. Am Mittwochnachmittag war ein 14-jähriger Junge an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und getötet worden. Sein Zwillingsbruder und ein 13-jähriger Freund – das Trio war laut Polizei mit dem Fahrrad auf dem Weg ins Freibad in Schrobenhausen – mussten mit ansehen, wie der 14-Jährige von einem einfahrenden Zug aus Ingolstadt erfasst wurde.

Nach tödlichem Zugunglück: Schrobenhausen ist geschockt

„Wir sind geschockt von dem Unfall“, sagte am Donnerstagvormittag Schrobenhausens Bürgermeister Karlheinz Stephan auf Anfrage unserer Redaktion. „Da beschäftigt man sich jeden Tag mit 1000 Kleinigkeiten – so ein Unglück stellt dann ganz schnell die Relationen im Leben klar.“ In Gedanken sei er bei den Angehörigen, der Vater des umgekommenen Jungen sei ein alter Fußballfreund von ihm gewesen.

Gleichzeitig versuchte Stephan noch am Vormittag, erste Schritte einzuleiten, um der Ursache des tödlichen Unfalls auf den Grund zu gehen und ein gravierendes Problem zu lösen. Denn: Der Bahnübergang an der Neuburger Straße in Schrobenhausen ist eigentlich mit Schranken, Ampeln und Umlaufgittern gesichert – allerdings nicht überall.

Trampelpfad führt direkt auf die Gleise

An den Absperrungen vorbei führt ein kleiner, deutlich sichtbarer und offensichtlich rege genutzter Trampelpfad, der direkt auf die Gleise führt. Und genau diesen nutzte der 14-jährige Junge, um rechts an der Schranke vorbei zufahren. Ob er den nahenden Zug zu spät oder gar nicht bemerkte, ist laut Polizei unklar. Jedenfalls konnte er dann nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

„Diesen Trampelpfad gibt es schon lange, die enorme Gefahr war mir bisher aber so nicht bekannt und bewusst“, erklärte Bürgermeister Stephan und kündigte sogleich Konsequenzen an: „Das muss ganz dringend und unbedingt geändert werden.“ Wie genau, könne er so kurz nach dem tragischen Unfall noch nicht sagen, er gehe der Sache aber bereits nach und versuche Kontakt zur Bahn aufzunehmen.

