16.05.2019

Tötete Radprofi seine Frau?

Grausige Beziehungstat in Unterfranken

Es muss ein grauenvolles Szenario gewesen sein, das sich den Rettungskräften darbot: In einem brennenden Haus in Bergrheinfeld in der Nähe von Schweinfurt hat die Feuerwehr am Dienstagmorgen ein totes Ehepaar gefunden. Im Keller, wo das Feuer ausgebrochen war, lag die Leiche einer 41 Jahre alten Frau, im Erdgeschoss die eines 53-jährigen Mannes. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Und in die war, wie nun bekannt wurde, ein ehemaliger Olympia-Teilnehmer verwickelt: Der Tote ist Ex-Radprofi Remig Stumpf. Hat er seine von ihm getrennt lebende Frau umgebracht?

Noch kann diese Frage nicht beantwortet werden. Informationen über den genauen Ablauf der Tat und die Hintergründe des Brandes, der im Keller ausgebrochen war, will die Polizei erst in den nächsten Tagen bekannt geben. Nur so viel: Anzeichen, dass ein Dritter involviert gewesen sein könnte, gibt es laut Polizei keine.

Nach Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums fand am Mittwoch die Obduktion der beiden Leichen statt. Außerdem gab es eine Tatortbegehung, um die Hintergründe der Tat zu rekonstruieren.

Sportler Stumpf stammt aus Dittelbrunn im Landkreis Schweinfurt, war in den 1980er und 90er Jahren als Profi aktiv. Er startete 1988 bei den Olympischen Spielen in Südkorea, fuhr zwei Mal bei der Tour de France und war zwei Mal deutscher Meister im Einzelzeitfahren. Seine Karriere beendete er 1993.

Der zweite Bürgermeister Bergrheinfelds, Dieter Wagner, hatte im Haus der Begegnung am Morgen nach der Tat eine Betreuungsstelle für die Angehörigen der Toten zur Verfügung gestellt. Um sie kümmerten sich ein Krisen-Interventionsteam und Notfallseelsorger aus dem Ort. (oli, sast)

