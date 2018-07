vor 35 Min.

Tollwood 2018: Sido rappt heute beim Festival in München Bayern

Billy Idol, Marteria, Jack Johnson und Co.: Beim Tollwood-Sommerfestival im Olympiapark sind internationale Musikgrößen dabei. Hier das Programm im Überblick.

Internationale Musikgrößen, Kunsthandwerk und gutes Essen: Zum Tollwood Sommerfestival in München strömen Jahr für Jahr Hunderttausende in den Olympiapark. Vom 27. Juni bis zum 22. Juli findet das Tollwood Festival in diesem Jahr bereits zum 30. Mal statt.

2018 locken nicht nur internationale Alanis Morissette Musikgrößen wie Alice Cooper, Alanis Morisette oder Jack Johnson die Besucher nach München, sondern auch nationale Künstler wie Fritz Kalkbrenner oder Marteria.

Welche Acts in diesem Jahr in der Musik-Arena auftreten, finden Sie hier im Überblick.

Tollwood 2018 : Das Festival-Programm in der Musik-Arena

Mittwoch, 27. Juni: Hollywood Vampires (Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp) & Speical Guest: The Weight, 19 Uhr

Donnerstag, 28. Juni: Käptn Peng und die Tentakel von Delphi & Faber, 18 Uhr

Freitag, 29. Juni: Fritz Kalkbrenner, 19.30 Uhr

Samstag, 30. Juni: Dicht & Ergreifend, 19 Uhr

Sonntag, 1. Juli: Lina, 18 Uhr

Montag, 2. Juli: Marteria & Special Guest: Chefket, 19 Uhr

Marteria tritt am Montag, 2. Juli auf dem Tollwood Festival in München auf. Bild: Stefan Sauer, dpa

Dienstag, 3. Juli: Billy Idol & Special Guest: Kaiser Franz Josef, 19 Uhr

Mittwoch, 4. Juli: Savas & Sido, 20 Uhr

Donnerstag, 5. Juli: The Cat Empire & Special Guest: Babylon Circus, 19 Uhr

Freitag, 6. Juli: Ringlstetter und Band & Special Guest: Pam Pam Ida, 19 Uhr

Samstag, 7. Juli: Dieter Thomas Kuhn, 19.30 Uhr

Sonntag, 8. Juli: Gregor Meyle, 19 Uhr

Am Sonntag, 8. Juli spielt Gregor Meyle auf dem Tollwood Festival in München. Bild: Andreas Brücken

Montag, 9. Juli: Michael Patrick Kelly, 19 Uhr

Dienstag, 10. Juli: Earth, Wind and Fire & Special Guest: NoMBe, 19 Uhr

Mittwoch, 11. Juli: Wincent Weiss & Special Guest: Lea, 19 Uhr

Donnerstag, 12. Juli: Rocking Circus (Manfred Mann's Earth Band, Jethor Tull by Ian Anderson, Sweet), 18 Uhr

Samstag, 14. Juli: Atze Schröder, 19.30 Uhr

Sonntag, 15. Juli: Steven Wilson, 19.30 Uhr

Montag, 16. Juli: Alanis Morissette & Special Guest, 19 Uhr

Alanis Morissette tritt am Montag, 16. Juli auf dem Tollwood in München auf. Bild: Georg Hochmuth, dpa

Dienstag, 17. Juli: Julia Engelmann & Joel Brandenstein, 19 Uhr

Mittwoch, 18. Juli: Konstantin Wecker, 18.30 Uhr

Donnerstag, 19. Juli: Rainhard Fendrich, 19 Uhr

Freitag, 20. Juli: Schmidbauer & Kälberer mit Pollina, 19 Uhr

Samstag, 21. Juli: Schmidbauer & Kälberer mit Pollina, 19 Uhr

Sonntag, 22. Juli: Jack Johnson, 18.45 Uhr

Den Abschluss des Tollwood 2018 bildet Jack Johnson am Sonntag, 22. Juli. Bild: Inga Kjer, dpa

Tollwood 2018: Weitere Konzerte. Tickets. Die Anfahrt

Welche Konzerte und Veranstaltungen abseits der großen Bühne in der Musik-Arena auf dem Tollwood Festival 2018 geboten sind, sehen Sie hier im Überblick.

Wo und wie Sie Tickets kaufen können, finden Sie hier.

Das Tollwood Sommerfestival 2018 findet auf dem Olympiaparkgelände in München statt. Wie Sie am besten dort hinkommen, sehen Sie hier. (sli)

Wie das Tollwood auf Nachhaltigkeit setzt 1 / 8 Zurück Vorwärts Bio-Gastronomie: Seit 2003 ist das Festival nach Angaben der Veranstalter komplett bio-zertifiziert. Damit stammen nahezu 100 Prozent der Lebensmittel aus biologischem Anbau oder artgerechter Tierhaltung. Die Bio-Gastronomie erspare dem Klima - neben den Vorteilen für Umwelt, Tiere und Gesundheit - rund 20 Prozent und damit 116 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.

Produkt: Ein großer Teil der Produkte auf dem „Markt der Ideen“ sind nach den Prinzipien des Fairen Handels produziert.

Statt Einweg gibt es bei Gläsern, Tellern, Servietten nur Mehrweg.

Strohhalme: Ab 2018 gibt es nur noch plastikfreie Strohhalme für Cocktails und Co.

Energiefresser wie „Heizpilze“ sind tabu. Stattdessen setzt Tollwood auf energieeffiziente, intelligente Heizsysteme in den Zelten und nutzt sämtliche Möglichkeiten der Energieeinsparung.

Mülltrennung: Fester Bestandteil jedes Tollwood-Festivals ist ein komplett ausgestatteter Recyclinghof hinter den Kulissen. Für Besucher stehen Mülltrennsysteme zur Verfügung. All diese Bemühungen führen dazu, dass über 50 Prozent des Müllaufkommens nach Angaben der Veranstalter dem Recycling zugeführt werden können.

Plastiktüten sind tabu.

Gastronomie, Bühnenscheinwerfer, Tonanlagen: Seit es ihn gibt, bezieht das Festival den „M-Ökostrom aktiv“ der Stadtwerke München – ein Tarif, mit dem der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützt wird.

