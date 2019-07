vor 35 Min.

Tollwood Festival 2019 letzter Tag heute: Programm, Spielplan, Bands

Nur noch heute können Besucher das Tollwood Festival 2019 in München erleben - das Sommerfestival geht nach knapp einem Monat zu Ende. Infos zu Programm, Tickets und Künstlern.

Heute, am Sonntag (21.07.2019), ist der letzte Tag beim Tollwood Festival 2019 in München. Das beliebte Musikfestival lockt jedes Jahr knapp eine Million Besucher an. Eigentlich hätte der britische Superstar Sting in diesem Jahr auch in der bayrischen Metropole die Bühne rocken sollen, doch er musste das Konzert aus gesundheitlichen Gründen absagen. Gestern gab es als letztes großes Highlight den Auftritt von Max Herre.

Das diesjährige Sommer-Festival steht unter dem Motto "Reicht leicht!". Damit wollen die Veranstalter auf den Konsumwahnsinn aufmerksam machen. Beim Tollwood geht es nämlich nicht nur um besondere Musikveranstaltungen: Klima und Umweltschutz spielen eine zentrale Rolle.

Tollwood Festival 2019 in München: Spielplan und Termine

In diesem Jahr findet das Tollwood Festival vom 26. Juni bis 21. Juli in München statt. Die Besonderheit der Münchner Musikveranstaltung: Die meisten Konzerte und Darbietungen sind kostenlos und können ohne Eintrittskarte besucht werden. Gezeigt werden täglich diverse Theaterproduktionen, Konzerte und verschiedene künstlerische Auftritte.

Tollwood Festival: Welche Bands spielen? Das Programm 2019

Was ist auf dem Tollwood geboten, welche Bands spielen? Dutzende Musiker treten auf dem Tollwood Festival auf. Einen der Höhepunkte gab es gleich am 29. Juni, denn da trat der deutsche Sänger Dieter Thomas Kuhn in der Musik-Arena auf. Am 3. Juli stand Rapper Samy Deluxe auf der Bühne. Weitere Highlights im Überblick (teilweise ist der Kauf von Eintrittskarten notwendig):

Toto (2. Juli)

James Morrison mit Special Guest Matt Simons (5. Juli)

Erste Allgemeine Verunsicherung (8. Juli, 17. Juli, 18. Juli)

Sting (10. Juli, abgesagt)

Nena (13. Juli)

Max Herre (20. Juli)

Hier gibt es das komplette Programm des Tollwood Festivals 2019 in München im Überblick. Einige Programmpunkte sind allerdings bereits ausverkauft.

Öffnungszeiten, Anfahrt, Tickets, Programm 1 / 6 Zurück Vorwärts Tollwood-Sommerfestival vom 26. Juni bis 21. Juli spielt sich im Münchner Olympiapark Süd ab.

Nahverkehr Der Stadtbus 144 fährt in kurzer Taktfolge von den U-Bahnhöfen am Rotkreuz- und Scheidplatz direkt zum Haupteingang.

Parken Das Auto stellt man gebührenpflichtig in der Parkharfe am Olympiastadion ab. Allerdings gibt es dort Einschränkungen bei Parallelveranstaltungen im Olympiapark.

Öffnungszeiten Das Festivalgelände ist Montag bis Freitag von 14 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 1 Uhr geöffnet. Der „Markt der Ideen“ schließt schon um 23.30 Uhr.

Eintritt Der Zugang zum Gelände und die Open-Air-Vorführungen sind gratis, Tickets für die Konzerte und Kabaretts gibt es bei Tollwood unter Tel. 0700-38 38 50 24 oder www.tollwood.de, bei München Ticket unter Tel. 089/54 81 81 81 oder www.muenchen-ticket.de und bei allen Vorverkaufsstellen.

Programm unter www.tollwood.de

Tollwood 2019: Das ist auf dem Festivalgelände in München geboten

Das Tollwood Festival ist wie immer im Sommer auf dem Olympiapark Süd beheimatet. Einige Veranstaltungen finden in den zahlreichen Zelten statt, große Konzerte in der Musik-Arena. Im Hacker-Pschorr-Zelt gibt es für die Besucher Volksmusik und Mundart. Der Schauplatz bietet Theater und künstlerische Darbietungen, unter anderem vom Nouveau Cirque. Im Andechser Zelt gibt es handgemachte Musik - immer gratis. In der Andechser Lounge soll es ab 22 Uhr etwas ruhiger und gediegener zugehen. In der FassBar werden vor allem lokale Musiker auftreten.

Wo gibt es Tickets für das Tollwood Festival 2019 in München?

Tickets für das Tollwood Festival gibt es über das Portal "München Ticket" im Onlineverkauf, auf dem Festivalgelände und per Telefon. Viele Konzerte und Auftritte sowie das gesamte Kinder- und Jugendprogramm sind kostenlos, vor allem für bekannte Musiker sind allerdings Karten notwendig. Alle Infos zu Tickets für das Tollwood Festival gibt es hier. Einige Highlights sind laut dem Veranstalter bereits ausverkauft. Interessenten sollten also schnell sein. (AZ)

