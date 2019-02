vor 41 Min.

Tot vor der Zeugenaussage Bayern

Mann aus Lauingen stirbt vor Prozess

Er sollte am Dienstagvormittag vor Gericht aussagen – als ein entscheidender Zeuge. Doch so weit kam es nicht. Am Morgen wurde der Mann aus Lauingen (Kreis Dillingen) tot in seiner Wohnung gefunden. Ein Polizist verkündet die Nachricht während des laufenden Prozesses am Dillinger Amtsgericht. Der Schock bei den Anwesenden ist groß. Eine Frau, die ebenfalls als Zeugin aussagt, hat ein gemeinsames Kind mit dem Verstorbenen. Richter Patrick Hecken unterbricht den Prozess und vertagt ihn schließlich komplett.

Angeklagt war ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Er soll den Mann aus Lauingen bei einem Streit Anfang Dezember 2016 mit einem Hammer und einem Teppichmesser angegriffen und dabei gerufen haben: „Ich bring dich um.“

Die Kriminalpolizei war vor Ort und ermittelt. Man gehe derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus, heißt es auf Anfrage. Weitere Erkenntnisse soll nun eine Obduktion bringen. (ands)

Themen Folgen