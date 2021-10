"Erst geht die Kuh, dann der Gast": Allgäuer Alpen zwischen Tourismus und Alpwirtschaft

Plus Was wäre Bayern ohne Alpen? Vor allem für den Tourismus sind sie wichtig. Doch es gibt immer mehr Probleme. Auch der Wolf spielt dabei eine Rolle.

Er ist ein Älpler, wie man ihn sich vorstellt: drahtige Figur, Lodenhut, Schnauzbart, sonnengebräuntes Gesicht. Alfred Füß hat schon als Bub Tiere gehütet. Heute ist der 78-jährige Sprecher der Alpbauern im Oberallgäuer Tourismusort Bad Hindelang. Im Gemeindegebiet gibt es 46 Alpen, 20 davon im hochalpinen Bereich. Damit ist die Gemeinde die bayerische Kommune mit der größten Alpfläche. „Alpwirtschaft heißt für mich Heimat“, sagt Älpler Füß und fügt hinzu: „Was wäre unsere Landschaft ohne die Alpen?“