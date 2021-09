Luxushotel am Alpsee in der Zwangspause

Plus Das Ameron-Hotel am Alpsee muss bis zum Frühjahr schließen. Schuld sind Unwetter im Juli und August. Welche Bereiche des Hauses nun renoviert werden müssen.

Zu Füßen der berühmten Schlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein und direkt am Ufer des Alpsees: Die Lage des Ameron Neuschwanstein Alpsee Resorts & Spa ist besonders. In den kommenden Monaten werden die Zimmer des Hauses aber leer sein. Denn das Hotel muss vorübergehend schließen.