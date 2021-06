Tourismus

Nach Bürgerentscheid: Gibt Center Parcs am Brombachsee wirklich auf?

Eine Center Parcs-Ferienanlage am Brombachsee ist nach dem Bürgerentscheid von Pfofeld vom Tisch. Aber bleibt es auch dabei?

Plus Die Aussage eines Projektverantwortlichen sorgt am Brombachsee für Wirbel. Vor Ort fragt man sich, ob die Kette an den umstrittenen Plänen für eine Ferienanlage festhält.

Von Stephanie Sartor

Tom Konopka schien geahnt zu haben, dass die ganze Sache vielleicht noch ein Nachspiel haben könnte. „Ich hoffe, dass Center Parcs nun seine Pläne begräbt“, sagte der Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken des Bund Naturschutz nach dem Bürgerentscheid im mittelfränkischen Pfofeld – und klang dabei noch ein bisschen verhalten. Dabei hatten er und viele Mitstreiter einen großen Erfolg eingefahren: Den Sieg gegen den Großkonzern Center Parcs. Die Mehrheit der Bewohner des kleinen Örtchens am Brombachsee sprach sich gegen den Bau einer Ferienanlage mit rund 800 Bungalows, mehreren Restaurants und Schwimmbädern aus. Doch dass die Kette ihre Pläne wirklich zu den Akten legt, daran gibt es jetzt Zweifel.

