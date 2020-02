13:36 Uhr

Traktorunfall mit zwei toten Kindern: Anklage gegen Vater

Im Juli vergangenen Jahres ereignete sich bei Balderschwang ein Traktorunfall, bei dem zwei Kinder getötet wurden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Nach dem tödlichen Traktorunfall bei Balderschwang im Landkreis Oberallgäu hat die Staatsanwaltschaft Kempten Anklage gegen den Halter des Fahrzeugs und Vater des 13-jährigen Fahrers erhoben. Dem Mann wird fahrlässige Tötung in zwei Fällen und das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angelastet.

Bei dem Unfall im Juli vergangenen Jahres waren ein zehnjähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen getötet worden. Ein drittes Kind wurde leicht verletzt. Am Steuer des Traktors saß ein 13-Jähriger. Ihm drohen jedoch keine strafrechtlichen Konsequenzen, da er zum Unglückszeitraum noch nicht strafmündig war.

Das Unglück hatte sich am Abend des 13. Julis im Bereich der Lenzenalpe bei Balderschwang ereignet. Während der 13-jährige Bub den Traktor steuerte, saßen die drei weiteren Kinder in einer Art Container, der vorne an das Fahrzeug montiert war. Der Traktor kam während der Fahrt infolge einer Unachtsamkeit des Fahrers vom Weg ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Bei dem Aufprall wurden der Bub und das Mädchen aus der Schaufel geschleudert und vom Traktor überrollt. Die Kinder erlitten derart schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starben. (AZ)

