vor 34 Min.

Trocken und nicht zu heiß: Das macht diesen Sommer aus Bayern

Wer Nässe sucht, ist in diesem Sommer am See richtig - es regnet kaum.

Ist der Sommer 2018 besonders schön, ganz normal oder viel zu trocken? Und wie ist das Wetter im Vergleich zum Vorjahr? Was ein Meteorologe dazu sagt.

Warm genug zum Baden, aber nicht unerträglich heiß - und fast immer trocken genug für gemütliche Abende im Freien. Die meisten Menschen genießen den diesjährigen Sommer und empfinden ihn als besonders schön. Was ist dran an der Wahrnehmung?

Im Sommer 2018 gibt es wohl keine große Hitzewelle

Der Augsburger Wetterexperte Klaus Hager spricht von einem "normalen Sommer", in dem die Temperaturen oft zwischen 23 und 26 Grad liegen. Das werde auch in den nächsten Wochen so bleiben, meint er. Mit einer tagelangen Hitzewelle rechnet Hager in diesem Hochsommer nicht - vereinzelt könne es das Thermometer aber auch über 30 Grad klettern.

Wer den Sommer im Vergleich zum Vorjahr als schöner empfindet, ist nicht allein. 2017 sei es zwar ebenfalls warm gewesen - im Juni sogar deutlich wärmer als üblich - es habe aber auch deutlich mehr geregnet, sagt Hager. Gerade in den Monaten Mai und Juni gab es im Vorjahr überdurchschnittlich viel Regen. Das war allerdings für die Landwirte günstiger - sie kämpfen in diesem Jahr mit der Trockenheit und beklagen Ernteausfälle. (ida)

