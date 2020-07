12:36 Uhr

U-Bahnhof Lehel: 17-Jähriger brutal verprügelt und ausgeraubt

Ein 17-Jähriger ist am U-Bahnhof Lehel in München Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die mutmaßlichen Täter schlugen zu viert auf den Jugendlichen ein und raubten seine Tasche.

Ob der 17-Jährige zur U-Bahn gehen wollte oder aus anderen Gründen an dem zentral gelegenen U-Bahnhof war, geht aus der Meldung nicht hervor. Gegen 4.20 Uhr wurde der junge Mann nach Angaben der Polizei zunächst von vier Männern angesprochen und kurz darauf unvermittelt angegriffen.

Die Schläger attackierten den Mann zuerst mit Faustschlägen. Als der 17-Jährige zu Boden ging, traten und schlugen die Angreifer ihn weiter. Schließlich entrissen die vier Männer dem Opfer eine silberne Halskette und seine Umhängetasche und flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Attacke im Lehel: 17-Jähriger erleidet Brüche an beiden Händen

Die Polizei wurde durch Anwohner auf das Geschehen aufmerksam und versuchte, die Männer in der unmittelbaren Umgebung des U-Bahnhofs zu finden. Allerdings hatten die Streifen keinen Erfolg. Die Identitäten der vier Angreifer sind deshalb bislang noch unbekannt, auch eine Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor.

Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen und Brüchen an beiden Händen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen in dem Fall liegen beim Kommissariat 21. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. (dfl)

