05.03.2019

Umweltminister trifft Schüler

Thorsten Glauber prüft nach Demonstrationen die Ideen der Jugendlichen

Bayerns Umweltminister macht sein Versprechen wahr: Thorsten Glauber (Freie Wähler) will sich die Forderungen der Schüler anhören, die seit Wochen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Vor den Ferien hatte Glauber deshalb angekündigt, zwei Klimakonferenzen mit Schülern veranstalten zu wollen.

Die Treffen sollen am 29. März in Erlangen und am 5. April in München stattfinden. Das Ministerium hat dazu weiterführende Schulen, berufliche Schulen und Förderschulen in ganz Bayern eingeladen. Wie viele am Ende teilnehmen (dürfen), erklärte das Ministerium bisher nicht. „Ich will mit möglichst vielen Schülern ins Gespräch kommen und auf Augenhöhe mit ihnen diskutieren“, sagte Glauber am Montag. Die weltweite Schülerbewegung sieht Glauber als „deutliches Signal, das ich ernst nehme“. Die zwei Jugend-Klimakonferenzen seien „ein erster Schritt“.

Der Minister will sich dabei die Ideen und Anliegen erklären lassen, die die Schüler bei der bayerischen Klimapolitik bewegen. Für Hintergrundinformationen und Faktenchecks stünden bei den Konferenzen Experten aus dem Umweltministerium zur Verfügung.

In München, Augsburg, Kempten, Erlangen und vielen anderen bayerischen Städten waren in den vergangenen Wochen zehntausende Schüler – teils während der Unterrichtszeit – durch die Straßen gezogen. In Augsburg verlegten sie ihre Demos aber zuletzt auf nachmittags. Sie fordern unter anderem einen früheren Kohleausstieg und einen Systemwandel, der den Menschen dient und die Erde schützt. Bisher, kritisieren die Demonstranten, denke die Politik nämlich vor allem an wirtschaftliche Belange. (sari)

