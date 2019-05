vor 33 Min.

Unbekannte schmieren 56 Hakenkreuze an Uni-Toiletten

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch Hakenkreuze und rechtsradikale Parolen in die Toilettenkabine einer Münchner Uni in der Maxvorstadt angebracht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang Unbekannte rechtsradikale Symbole und Parolen an die Toilettenwände eines Universitätsgebäudes in der Münchner Maxvorstadt geschmiert. Wie die Polizei mitteilte, malten die Täter insgesamt 56 Hakenkreuze und mehrere Schriftzüge mit rechtsradikalem Hintergrund mit einem Filzstift in die Toilettenkabine.

Die Schmiererein ließen sich laut Polizei rückstandslos entfernen. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun gegen die unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. In diesem Zusammenhang bitten Sie mögliche Zeugen, sich an die Polizei München unter der Tel. 089/2910-0 zu wenden. (AZ)

