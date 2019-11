14:15 Uhr

Unbekannter Toter vom Grünstein noch nicht identifiziert

Ein etwa 70-jähriger Mann ist im August in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und gestorben. Die Polizei versucht nun mithilfe eines Fotos seine Identität zu klären.

Der Fall ereignete sich am 16. August 2019: Ein Wanderer stürzte am Grünstein in den Berchtesgadener Alpen etwa 150 Meter in die Tiefe und starb. Der Unfall geschah am Südhang des etwa 1300 Meter hohen Berges. Für den etwa 70 Jahre alten Mann kam laut Berichten der Polizei jede Hilfe zu spät. Drei Monate sind seit dem Vorfall vergangen - die Identität des Toten konnte die Polizei bislang jedoch noch nicht klären. Der Mann hatte keinen Ausweis bei sich gehabt. Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Verstorbenen erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise, die zur Klärung des Falles führen.

Bei dem Unbekannten wurde eine Zug-Fahrplanauskunft gefunden. Dabei erkundigte er sich nach den Abfahrten am 16. August von Freilassing nach Berchtesgaden. Zusätzlich trug er eine Busfahrkarte für den 16. August um 09.33 Uhr vom Bahnhof Berchtesgaden zum Unterstein bei sich. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Mann im Raum Freilassing bis zum 16. August übernachtet hat und dann an dem Tag in Richtung Berchtesgaden fuhr.

Polizei sucht mit einem Foto nach Hinweisen zum Toten

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei versucht die Identität des etwa 70-jährigen Mannes zu klären, der am 16. August in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und gestorben ist. Bild: Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Der Tote ist circa 70 Jahre alt, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, schlank und wog etwa 55 Kilogramm. Er hat graue Haare und einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einer langen beigefarbenen Hose mit schwarzem Gürtel, einem weißen T-Shirt und einem olivfarbenen kurzen Hemd. Außerdem hatte er eine dicke hellblaue Jacke bei sich. Markant ist, dass der Unbekannte einen Dauerkatheter mit Urinbeutel gesetzt hatte.

Die Polizei bittet Menschen, die Angaben zur Identität des Toten machen können, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 zu wenden oder an jede andere Polizeidienststelle. (dpa, AZ)

