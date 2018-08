vor 34 Min.

Unbekannter begrapscht 26-Jährige Bayern

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Mittwoch eine 26-Jährige in Kempten begrapscht haben soll. Das Opfer gab eine ausführliche Täterbeschreibung ab.

Der Polizei in Kempten ist am Mittwochmittag gegen 12 Uhr ein Übergriff an der Zufahrt zur Notaufnahme des Klinikums gemeldet worden. Als eine 26-Jährige auf dem Weg ins Parkhaus war, fasste ihr ein bisher unbekannter Täter unvermittelt ans Gesäß. Anschließend flüchtete der Mann laut Polizei in eine Seitengasse.

Die 26-Jährige konnte Angaben zum Täter machen

Das Opfer beschreibt den Täter als "nordeuropäisch", ungefähr 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine Cap, ein T-Shirt und eine Trekkinghose. Er führte einen Rucksack mit sich und hatte ein Papierstück, möglicherweise eine Zeitung, in der Hand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 entgegen. (AZ)

