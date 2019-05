13:04 Uhr

Unbekannter begrapscht junge Mädchen

Ein etwa 20-jähriger Mann soll in München zwei Mädchen (11 und 12) an den Brüsten berührt und versucht haben, sie zu küssen.

Ein sexueller Übergriff auf zwei junge Mädchen hat sich am Samstagabend zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr in München ereignet. Wie die Polizei mitteilt, spielten die elf und zwölf Jahre alten Mädchen nach einer Tanzveranstaltung in einer Einrichtung am St.-Wolfgang-Platz im Stadtteil Haidhausen in den Gängen des Anwesens. Plötzlich wurde die Zwölfjährige nach Angaben der Polizei von einem unbekannten Mann festgehalten und über die Kleidung an den Brüsten angefasst. Das Mädchen habe sich losgerissen und sei weinend auf die Toilette geflüchtet, teilen die Beamten mit.

Im Anschluss wollte die elfjährige Freundin des Mädchens den Mann offenbar zur Rede stellen. Auch sie hat der Mann der Polizei zufolge an den Brüsten angefasst und versucht, sie zu küssen. Die Elfjährige gab dem Mann eine Ohrfeige und fing an zu schreien, bis der Mann von ihr abließ. Auch sie flüchtete im Anschluss. Beide Mädchen wurde laut Polizei nicht verletzt.

Der Vorfall wurde erst jetzt bei der Polizei angezeigt. Den Unbekannten beschreiben die Beamten folgendermaßen: Männlich, Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kurze, dunkle Haare, auffallend zusammenhängende Augenbrauen, Drei-Tage-Bart, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem T-Shirt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. (AZ)

Themen Folgen