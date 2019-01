vor 35 Min.

Unbekannter klaut LED-Leuchten in Parkhaus Bayern

Ein Unbekannter hat in einem Allgäuer Parkhaus LED-Lampen im Wert von 10.000 Euro abmontiert und mitgenommen.

Ein Dieb hat in einem Parkhaus im Allgäu mehrere Dutzend LED-Lampen abmontiert und mitgenommen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, nutzte der Unbekannte die ruhigen Tage um den Jahreswechsel, um in Dietmannsried auf drei Etagen 41 Leuchten abzuschrauben. Der Wert der Beute beträgt etwa 10.000 Euro.

In vielen Parkgaragen gibt es inzwischen Leuchtdioden anstatt Leuchtstoffröhren. Die energiesparende LED-Technik ist deutlich teurer als herkömmliche Leuchtmittel. (dpa)

