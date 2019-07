vor 36 Min.

Unbekannter schlägt auf Touristin aus Berlin ein

Böse Überraschung für eine 20-jährige Frau aus Berlin, die derzeit im Allgäu Urlaub macht: Auf ihrem Heimweg riss sie ein Unbekannter zu Boden und schlug sie.

Ein Unbekannter aht am frühen Samstagmorgen eine 20-jährige Touristin in Bad Faulenbach, einem Ortsteil von Füssen, attackiert. Wie die Polizei mitteilt, war die Berlinerin gerade an ihrer Unterkunft angekommen, als sie der Mann zu Boden riss und mehrfach schlug. Anschließend rannte er weg. Die Frau erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Mann, der mit einem schwarzen Tanktop bekleidet war und etwa 35 Jahre alt sein soll, unter der Telefonnummer 08362/91230 entgegen. (AZ)

