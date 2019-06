vor 19 Min.

Unbekannter stirbt in Lastwagen an Folgen der Hitze

Ein Lkw-Fahrer hat in München einen toten Mann in seinem Lastwagen gefunden.

Der 53-Jährige entdeckte den leblosen Körper in einem Servicekasten unterhalb des Aufliegers, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Tote sei am Sonntag gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden. Die Obduktion habe ergeben, dass er bereits am Samstag gestorben war. Er kam demnach durch die in dem engen Kasten hohen Temperaturen zu Tode. Unklar sei noch, wie und wo der Mann in den Servicekasten gekommen war. (dpa/lby)

Themen Folgen