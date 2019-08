vor 22 Min.

Unbekannter stürzt am Grünstein ab und stirbt

Ein etwa 70 Jahre alter Mann ist in den Berchtesgadener Alpen etwa 150 Meter abgestürzt und gestorben. Nun versucht die Polizei herauszufinden, wer er war.

Ein Wanderer ist am Grünstein in den Berchtesgadener Alpen etwa 150 Meter abgestürzt und gestorben. Für den etwa 70 Jahre alten Mann kam am Freitag jede Hilfe zu spät, wie das Bayerische Rote Kreuz und die Polizei mitteilten. Der Unfall ereignete sich demnach am Südhang des etwa 1300 Meter hohen Berges.

Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden. Der Mann habe keinen Ausweis bei sich gehabt. Laut einem Bahnticket, das bei ihm gefunden wurde, war er am Donnerstagnachmittag von Freilassing nach Berchtesgaden angereist. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizei sucht nach Hinweisen zum Toten

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Der Tote ist circa 70 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat graue Haare und einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einer langen dunkelblauen Stoffhose, einem weißen T-Shirt und einem grau-beigem Hemd. Außerdem hatte er eine dicke hellblaue Jacke bei sich.

Die Polizei bittet Menschen, die Angaben zur Identität des Toten machen können, sich an die Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Telefonnummer 08652/94670 zu wenden. (dpa, AZ)

