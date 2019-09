vor 52 Min.

Unbekannter vergewaltigt 22-Jährige

Ein Unbekannter hat am Samstag eine 22-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg vergewaltigt. Sie war nachts allein unterwegs zum S-Bahnhof.

Die Frau war nach Angaben der Polizei am 31. August gegen 1 Uhr auf dem Weg von einem Lokal im Tal zum S-Bahnhof Isartor. In einer Grünanlage zwischen Isartorplatz und Kanalstraße packte sie der unbekannte Mann nach derzeitigen Ermittlungsstand von hinten an der Hüfte und warf sie zu Boden. Trotz Gegenwehr vergewaltigte er sie und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 22-Jährige blieb zunächst liegen und setzte sich dann auf eine Parkbank. Passanten sprachen sie an und verständigten anschließend die Polizei.

Vergewaltigung in München: So wird der Täter beschrieben

Der Täter ist männlich, zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa zwei Meter groß. Er hat eine normale bis sportliche Figur und hatte zum Tatzeitpunkt ein dunkles T-Shirt, eine dunkle enge Hose, vermutlich eine Jeans, an.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, telefonisch unter 089/2910-0, entgegen.

