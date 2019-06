vor 16 Min.

Unbekannter verrichtet großes Geschäft an Hauswand

Ein Unbekannter hat sein großes Geschäft an einer Hauswand in Sonthofen erledigt.

Ein unbekannter Mann hat sich in der Nacht auf Samstag an einer frisch gestrichenen Hauswand einer Bar in Sonthofen erleichtert. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Sonthofener Innenstadt hat sich ein unbekannter Mann an einem Gebäude erleichtert. Wie die Polizei mitteilt, erledigte er sein großes Geschäft an der frisch gestrichenen Hauswand einer Bar, die sich in der Schnitzerstraße befindet. Laut Polizei, soll es ein Überwachungsvideo von dem vermeintlichen Täter geben.

Der entstandene Reinigungsschaden beläuft sich auf rund 100 bis 200 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 08231/66350 um sachdienliche Zeugenhinweise. (AZ)

Themen Folgen