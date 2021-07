Unesco-Welterbe

Bad Kissingen ist mit zehn anderen Kurstädten Welterbe

Die Unesco zeichnete Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen am Samstag zusammen mit acht anderen europäischen Kurorten als «Große Bäder Europas» als Welterbe aus.

Plus Die zehnjährige Vorarbeit hat sich gelohnt. Bad Kissingen tritt mit der Aufnahme ins Welterbe in eine andere Liga von Touristenstädten ein.

Von Wolfgang Dünnebier

Jetzt ist es offiziell. Das Welterbekomitee hat am frühen Nachmittag in der chinesischen Hafenstadt Fuzhou elf europäische Kurstädte zum Welterbe ernannt. Die Freude war den Verantwortlichen der Stadtverwaltung Bad Kissingen für die Bewerbung anzusehen. Sie ließen sich im Anschluss an die Nachricht zu einem Siegerfoto mit hochgestreckten Daumen hinreißen und rissen dann im Überschwang sogar symbolisch die Arme hoch.

