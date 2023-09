Leiche eines vermissten Motorradfahrers entdeckt

Ein vermisster Motorradfahrer ist am Mittwochabend tot neben einer Straße an einem Waldrand bei Waakirchen in Oberbayern entdeckt worden.

Der 26-Jährige sei vermutlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag in Bad Wiessee mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer bereits am Dienstagabend in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt nun.

Die Familie hatte den jungen Mann am Mittwochabend als vermisst gemeldet. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte bald darauf die Maschine des 26-Jährigen. Sie lag nicht weit von einer Staatsstraße an einem Waldrand zwischen den Dörfern Finsterwald und Häuserdörfl. Eine Polizeistreife fand dann in der Nähe die Leiche des Vermissten.

