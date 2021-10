Unfall

19:35 Uhr

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Zugspitzbahn

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Grainau mit einem Triebwagen der Zugspitzbahn kollidiert. Der Mann starb am Unfallort, ein Schaffner erlitt einen Schock.

