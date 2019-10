vor 3 Min.

Unfall: Führerloser Linienbus kracht in Glastür eines Geschäfts

Unfall in Würzburg: Der Fahrer wollte einen technischen Defekt beheben und ging im Bus nach hinten. Kurz darauf rollte der Bus los.

Ein führerloser Linienbus ist am Samstag in Würzburg in die Glastür eines Geschäfts gefahren. Weil der Fahrer einen technischen Defekt im Bus beheben wollte, war er im Fahrzeug nach hinten gegangen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Kurz darauf rollte der Bus am Morgen die Dominikanergasse in der Würzburger Innenstadt 25 Meter herunter und knallte gegen das Bekleidungsgeschäft. Die Glastür zersprang. Verletzt wurde niemand, da sich im Laden zur Zeit des Unfalls niemand befand. Der Sachschaden an Bus und Fassade liegt nach ersten Schätzungen bei 60.000 Euro. Warum der Bus losrollte, war zunächst unklar. (dpa)

